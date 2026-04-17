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Cúpula Brasil-Espanha

Convocar eleições é um problema da Venezuela, diz Lula

Questionado durante coletiva de imprensa em Barcelona, o presidente afirmou ter "muitas preocupações no Brasil" para se ocupar com a discussão sobre um novo pleito no país vizinho

"A Venezuela é um destino dos venezuelanos. O que nós temos que respeitar é a decisão de que a Venezuela cuide do seu destino", disse Lula -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira  (17/4) que convocar ou não novas eleições na Venezuela é um problema da presidente do país, Delcy Rodríguez, e do povo venezuelano.

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Lula foi questionado sobre o tema durante coletiva de imprensa em Barcelona, ao lado do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Ele defendeu  ainda que o país sul-americano possa se livrar da “tutela” de outras nações. Atualmente, a Venezuela está sob intervenção dos Estados Unidos.

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“A Venezuela é um destino dos venezuelanos. O que nós temos que respeitar é a decisão de que a Venezuela cuide do seu destino. A presidente Delcy está no poder legitimamente, porque à medida que o presidente caiu, ela era vice-presidente, ela assumiu”, respondeu Lula.

Delcy assumiu após a operação americana que prendeu o ditador Nicolás Maduro e o levou para ser julgado nos Estados Unidos.

Manifestantes pedem nova eleição

Atualmente, há uma pressão para que o governo venezuelano convoque novas eleições. Na quinta-feira (16), sindicalistas realizaram uma manifestação em frente à Embaixada dos Estados Unidos pedindo a realização do pleito. Ainda não há previsão para que isso aconteça.

“Se ela (Delcy) quer ou não convocar eleição é um problema dela, do partido dela e do povo da Venezuela. Eu já tenho muitas preocupações no Brasil para me preocupar com a Venezuela. O que eu quero é que a Venezuela fique bem, volte a ser um país feliz, sem tutela de ninguém”, desviou Lula.

Em 2024, Lula defendeu a realização de eleições livres pelo governo Maduro, e mediou a assinatura de um acordo no qual o ditador se comprometeu a permitir a livre concorrência da oposição. Maduro, porém, descumpriu o acordo, e as eleições foram consideradas irregulares por parte da comunidade internacional, inclusive pelo Brasil, diante da falta de transparência e da não divulgação completa das atas eleitorais.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/04/2026 11:08
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