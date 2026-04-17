Terras raras são questão de segurança nacional, diz Lula após acordo com Espanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (17/4) que a exploração de terras raras e minerais críticos é uma “questão de segurança nacional” para o Brasil e que o país está disposto a firmar acordos com quaisquer nações interessadas em cooperar nessa área.
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Ele ressaltou, porém, que nenhuma outra nação “será dona da nossa riqueza mineral”. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Barcelona, pouco após a assinatura de um acordo de cooperação entre Brasil e Espanha para a exploração de terras raras.
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“Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizerem acordo com o Brasil. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil. Nós não vamos repetir com as terras raras o que aconteceu com o minério de ferro, com a bauxita, nós não vamos”, declarou Lula ao lado do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.
“Nós vamos agora assumir a responsabilidade. Essa é uma questão de segurança nacional para nós”, frisou.
Lula foi questionado sobre sua posição em um momento de pressão dos Estados Unidos para que o Brasil aceite os termos de um acordo pela exploração dos minerais brasileiros. Até o momento, o governo brasileiro não aceitou os termos do acordo proposto pelos EUA.
“Nós iremos construir parcerias com quem quiser construir, quem quiser nos ajudar, levar e compartilhar tecnologia conosco, estaremos de braços abertos para receber. Mas ninguém, ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral”, frisou Lula.
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