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Cúpula Brasil-Espanha

Terras raras são questão de segurança nacional, diz Lula após acordo com Espanha

Lula comentou tema após assinar acordo entre Brasil e Espanha junto com Pedro Sanchez, em Barcelona, durante visita oficial ao país

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante reunião plenária da I Cúpula Brasil-Espanha - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, durante reunião plenária da I Cúpula Brasil-Espanha - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (17/4) que a exploração de terras raras e minerais críticos é uma “questão de segurança nacional” para o Brasil e que o país está disposto a firmar acordos com quaisquer nações interessadas em cooperar nessa área.

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Ele ressaltou, porém, que nenhuma outra nação “será dona da nossa riqueza mineral”. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa em Barcelona, pouco após a assinatura de um acordo de cooperação entre Brasil e Espanha para a exploração de terras raras.

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“Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizerem acordo com o Brasil. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil. Nós não vamos repetir com as terras raras o que aconteceu com o minério de ferro, com a bauxita, nós não vamos”, declarou Lula ao lado do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

“Nós vamos agora assumir a responsabilidade. Essa é uma questão de segurança nacional para nós”, frisou.

Lula foi questionado sobre sua posição em um momento de pressão dos Estados Unidos para que o Brasil aceite os termos de um acordo pela exploração dos minerais brasileiros. Até o momento, o governo brasileiro não aceitou os termos do acordo proposto pelos EUA. 

“Nós iremos construir parcerias com quem quiser construir, quem quiser nos ajudar, levar e compartilhar tecnologia conosco, estaremos de braços abertos para receber. Mas ninguém, ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral”, frisou Lula.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 17/04/2026 10:56
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