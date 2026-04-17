Júri inicia votação sobre chacina que matou 10 da mesma família neste sábado (18/4)

Julgamento dentra em seu sexto dia neste sábado (18/4) - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

O juiz Taciano Vogado, presidente do Tribunal do Júri de Planaltina, decidiu iniciar, às 9h deste sábado (18/4), a votação dos sete jurados no julgamento da chacina que dizimou 10 pessoas da mesma família. O Conselho de Sentença decidirá pela condenação ou absolvição dos cinco réus: Gideon Batista, Horácio Carlos, Carlomam dos Santos, Carlos Henrique e Fabrício Silva.

Nesta sexta-feira (17/4), os quatro advogados e uma defensora pública defenderam, em plenário, as sustentações. As defesas se dividiram em três horas e meia nas narrativas. No período da tarde, decidiu-se sobre os quesitos a serem votados pelos jurados. São mais de 500.

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Ainda nesta sexta-feira, um dos sete jurados passou mal no plenário e foi substituído por um dos três suplentes, que acompanhou as fases do julgamento.

A votação deve perdurar ao longo do sábado. Não há, ainda, previsão para o resultado da sentença. As autoridades estimam entre sábado à noite ou domingo pela manhã.