Promotor encara mentor da chacina e dispara: "Você nunca mais vai sair da cadeia"

“Você nunca mais vai sair da cadeia.” A frase, dita diretamente a um dos réus, marcou o momento mais contundente da acusação no julgamento da chacina que matou 10 pessoas de uma mesma família.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao se dirigir a Gideon Batista, o promotor Marcelo Leite adotou um discurso direto, ancorado na gravidade do caso e no volume de provas reunidas. A fala veio acompanhada de uma crítica ao comportamento dos acusados em plenário. Leite classificou as versões apresentadas como marcadas por “cinismo” e tentativa de manipulação.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Há perversidade, mentira e covardia. Não só no crime, mas também nos interrogatórios”, afirmou. Segundo ele, houve esforço deliberado para inverter a lógica dos fatos, inclusive com tentativas de atribuir responsabilidade às próprias vítimas.
Na mesma linha, o promotor Daniel Bernoulli reforçou a tese de que o crime foi motivado por interesses financeiros. “Essa turma morreu por causa de terra, por causa de R$ 2 milhões”, declarou. Ele também rechaçou a alegação de disparo acidental na morte inicial. “Não considero acidental. Houve ação consciente”, disse.
Para a acusação, a execução seguiu um plano estruturado, com divisão de tarefas e comando definido. Bernoulli sustentou ainda que a morte das crianças não foi um desdobramento imprevisto, mas parte da lógica criminosa. “Fazia parte do plano eliminar todos”, afirmou.
Os promotores destacaram o conjunto probatório como um dos mais robustos já apresentados em Tribunal do Júri. “É DNA, digital, confissão. Em 26 anos de júri, nunca vi tanta prova”, disse Leite.
Ao final, o Ministério Público pediu a condenação de todos os acusados e defendeu penas elevadas. “Estamos falando de dez mortes. A resposta precisa ser proporcional”, afirmou Bernoulli.
Saiba Mais
- Cidades DF PCDF inicia emissão da nova Carteira de Identidade Nacional no exterior
- Cidades DF Promotor descreve chacina como "empreendimento das trevas"
- Cidades DF Em greve há quase 1 mês, professores da UnDF aguardam efetivação de proposta do GDF
- Cidades DF Cine Brasília comemora 66 anos com mostra gratuita de filmes nacionais
- Cidades DF MPDFT cobra o GDF para regularizar fila por colonoscopia
- Cidades DF Celina Leão anuncia investimentos para a região do Paranoá