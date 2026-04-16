Promotor encara mentor da chacina e dispara: "Você nunca mais vai sair da cadeia"

Promotor Marcelo Leite classificou as versões apresentadas como marcadas por "cinismo" e tentativa de manipulação - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

“Você nunca mais vai sair da cadeia.” A frase, dita diretamente a um dos réus, marcou o momento mais contundente da acusação no julgamento da chacina que matou 10 pessoas de uma mesma família.

Ao se dirigir a Gideon Batista, o promotor Marcelo Leite adotou um discurso direto, ancorado na gravidade do caso e no volume de provas reunidas. A fala veio acompanhada de uma crítica ao comportamento dos acusados em plenário. Leite classificou as versões apresentadas como marcadas por “cinismo” e tentativa de manipulação.

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“Há perversidade, mentira e covardia. Não só no crime, mas também nos interrogatórios”, afirmou. Segundo ele, houve esforço deliberado para inverter a lógica dos fatos, inclusive com tentativas de atribuir responsabilidade às próprias vítimas.

Na mesma linha, o promotor Daniel Bernoulli reforçou a tese de que o crime foi motivado por interesses financeiros. “Essa turma morreu por causa de terra, por causa de R$ 2 milhões”, declarou. Ele também rechaçou a alegação de disparo acidental na morte inicial. “Não considero acidental. Houve ação consciente”, disse.

Para a acusação, a execução seguiu um plano estruturado, com divisão de tarefas e comando definido. Bernoulli sustentou ainda que a morte das crianças não foi um desdobramento imprevisto, mas parte da lógica criminosa. “Fazia parte do plano eliminar todos”, afirmou.

Os promotores destacaram o conjunto probatório como um dos mais robustos já apresentados em Tribunal do Júri. “É DNA, digital, confissão. Em 26 anos de júri, nunca vi tanta prova”, disse Leite.

Ao final, o Ministério Público pediu a condenação de todos os acusados e defendeu penas elevadas. “Estamos falando de dez mortes. A resposta precisa ser proporcional”, afirmou Bernoulli.