PMDF apreendeu R$ 100 mil em canetas emagrecedores, anabolizantes e perfumes no Park Way

A mercadoria ilegal foi encontrada na bagagem de um homem que partia rumo ao Rio Grande do Norte - (crédito: Divulgação PMDF)

Luana Nogueira - Especial para o Correio

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem que transportava 68 frascos de medicamentos emagrecedores como Tirzepatida TG e 15 de Retatrutide, além de 36 frascos de anabolizantes, cinco ampolas de peptídeos Glow GHK-CU e duas unidades de Lipoless, conhecido como “Mounjaro do paraguai”. Na mala ainda continha 15 frascos de perfumes de procedência ilícita e cinco aparelhos celulares.

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Segundo a PM, a carga foi avaliada em R$100 mil de medicamentos ilícitos e demais produtos. A prisão ocorreu na região do Park Way. De acordo com a corporação, o suspeito faz parte de um esquema de transporte interestadual de mercadorias ilegais. Ele contou que voltava do Mato Grosso e seguia rumo ao Rio Grande do Norte.

Após ser preso pela PMDF, o suspeito foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado por contrabando e descaminho.