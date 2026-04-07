PF e Anvisa desarticulam rede de medicamentos emagrecedores ilegais

Durante a operação, laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam à margem da regulamentação sanitária são fiscalizados - (crédito: Divulgação/PF)

A Polícia Federal, com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deflagrou nesta terça-feira (7/4) a Operação Heavy Pen, destinada a combater a entrada irregular, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos e insumos farmacêuticos voltados para emagrecimento.

Ao todo, são cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e realizadas 24 ações de fiscalização em 12 estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe, Amapá e Santa Catarina.

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O foco da operação é enfrentar grupos criminosos envolvidos em toda a cadeia ilícita desses produtos, desde a importação fraudulenta até a distribuição e comercialização de substâncias injetáveis. Entre os medicamentos investigados estão aqueles à base de semaglutida e tirzepatida, utilizados em tratamentos para obesidade, além da retatrutida, ainda sem autorização para venda no Brasil.

Durante a operação, laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam à margem da regulamentação sanitária são fiscalizados. O objetivo é identificar produção, fracionamento ou comercialização de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida, informações que serão usadas em investigações em andamento. As condutas investigadas podem configurar crimes de falsificação e comercialização irregular de medicamentos, além de contrabando.

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Segundo a PF, o volume de apreensões de medicamentos emagrecedores tem crescido de forma expressiva nos últimos anos: 609 unidades em 2024, 60.787 em 2025 e, até março de 2026, 54.577 unidades já foram retiradas do mercado.