Dois homens são mortos a tiros em menos de 12 horas no Itapoã

Dois homens são mortos a tiros em menos de 12 horas no Del Lago, no Itapoã - (crédito: Divulgação paranoanews)

O Condomínio Del Lago, no Itapoã, foi cenário de dois homicídios em um intervalo de 12 horas, entre a noite deste sábado (18/4) e a manhã deste domingo (19/4). As vítimas são dois homens, mortos a tiros em ocorrências distintas.

O caso mais recente foi registrado às 10h58, na quadra 3, próximo à entrada do Itapoã. Um homem foi encontrado sem vida dentro de um Ford Taurus, com marcas de disparos de arma de fogo. Moradores da região chegaram a presenciar a situação.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas, ao chegar ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação da área e realiza buscas para tentar localizar o autor do crime. Até o momento, não há informações sobre a motivação.

Confira as fotos:









Horas antes, por volta das 23h de sábado (18/4), outro homicídio foi registrado no mesmo condomínio, desta vez na quadra 26. Um homem foi encontrado caído ao chão, também já sem sinais de vida, com marcas de tiros.

As circunstâncias dos crimes ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades. Aguarde mais informações sobre os casos.



