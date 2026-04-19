Polícia prende homem que fugiu após tentativa de feminicídio no DF

Um homem é detido após tentar matar uma mulher na noite deste sábado (18/4), no Riacho Fundo, próximo à divisa com o Recanto das Emas. Após o crime, ele fugiu e passou a ser procurado pelas forças de segurança.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e iniciou buscas na região para localizar o suspeito. Ele foi encontrado após as equipes empregarem helicópteros, viaturas e fizeram varreduras em áreas de mata.

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O suspeito foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia Civil. A vítima foi socorrida e a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Civil (PCDF), que dará continuidade às investigações. O caso é tratado inicialmente como tentativa de feminicídio.

As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas e seguem sendo apuradas pela PCDF, que também trabalha para identificar o suspeito e entender a motivação do ataque.



