Trinca-ferro-verdadeiro é resgatado de cativeiro irregular no Recanto

A ave encontrada estava sendo mantida sem as devidas autorizações dos órgãos ambientais - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um exemplar da ave trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis) foi resgatado de um cativeiro irregular neste domingo (19/4), na quadra 307 do Recanto das Emas. A operação, conduzida pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPMA/PMDF), foi motivada por denúncias sobre a manutenção ilegal de animais silvestres na região.

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No local, além do pássaro, os agentes apreenderam duas gaiolas de madeira e duas armadilhas projetadas para a captura de espécimes na natureza. O animal era mantido sem as devidas autorizações dos órgãos ambientais, o que resultou na confecção de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o responsável.

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Após a apreensão, a ave foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde receberá cuidados especializados. O pássaro será submetido a uma bateria de avaliações clínicas e comportamentais para verificar a saúde dele. O objetivo final das autoridades é a reabilitação completa do animal, permitindo que ele recupere seus instintos naturais antes de ser devolvido ao habitat de origem.

