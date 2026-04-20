Mais de 500kg de cabos furtados são apreendidos no Entorno do DF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) apreenderam, na tarde desta segunda-feira (20/4), cerca de 500kg de cabos de telecomunicação e prenderam dois homens suspeitos de envolvimento nos furtos. A ação ocorreu em Santo Antônio do Descoberto (GO), após o compartilhamento de informações sobre crimes registrados no Distrito Federal, ocorridos no último fim de semana.

O monitoramento teve início após empresas de telefonia apontarem a utilização recorrente de um veículo Fiat Fiorino branco nas ações criminosas. Segundo as informações levantadas, os suspeitos utilizavam o carro para realizar cortes e subtrações de cabos, deixando os locais rapidamente após os crimes.

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Equipes da PRF intensificaram a fiscalização nesta segunda-feira, quando localizaram o veículo suspeito em direção a Santo Antônio do Descoberto. Com o apoio da PMGO, foi realizada a abordagem no momento em que dois homens desembarcavam em frente a uma casa.

Durante a abordagem, os policiais localizaram parte dos cabos no veículo. No entanto, ao aprofundarem a averiguação, constataram que o imóvel havia sido alugado pelos homens há cerca de 15 dias e não apresentava características de habitação. Durante a vistoria, foi localizada, em um dos cômodos, grande quantidade de cabos de telefonia, possivelmente provenientes dos furtos praticados no Distrito Federal.

Após a apreensão, o representante de uma das empresas de telecomunicações compareceu à delegacia e confirmou que os cabos pertenciam à companhia. Segundo a polícia, um dos detidos tem passagens pelo mesmo tipo de crime.

Diante do flagrante, os dois suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações da PRF