Festival católico reúne música e missa no Parque da Cidade

A Comunidade Católica Shalom em Brasília promove, neste sábado (25/4), o Kyrios Festival, evento gratuito que marca os 25 anos da missão na capital federal. A programação ocorre a partir das 14h, no Estacionamento 11 do Parque da Cidade, próximo ao kartódromo, e deve reunir público em torno de música religiosa, celebrações e atividades de evangelização.

O festival terá apresentações de artistas católicos, como as irmãs do Instituto Hesed, Laura Viana, Ulissis Lima, Michelle Abrantes e Missionário Shalom. Também está prevista uma missa presidida pelo arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa.

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Inspirado no termo grego “Kyrios” (“Senhor”), o evento busca reforçar a identidade da missão Shalom, ligada à centralidade da figura de Jesus Cristo e à proposta de evangelização por meio da arte. Segundo a organização, a iniciativa pretende alcançar também pessoas afastadas da prática religiosa, em um ambiente descrito como aberto e acolhedor.

Fundada há 25 anos na capital, a missão Shalom atua com atividades voltadas à formação espiritual, promoção de vocações e ações de evangelização. O festival integra a programação comemorativa da data.