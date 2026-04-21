Menor de idade é preso no Richo Fundo por receptação e adulteração de moto

Na noite da última segunda-feira (20/4), um menor de idade foi preso por dirigir uma moto clonada e com modificações não previstas em lei. A prisão aconteceu por volta das 22h, no Riacho Fundo I.
Segundo a PM, o jovem foi abordado após alguns policiais notarem que a moto havia sido modificada ilegalamente. Durante a verificação, ficou constatado que a moto estava com a placa clonada. O veículo original havia sido furtado dias antes.
O menor foi apreendido por ato infracional análogo aos crimes de receptação e adulteração. Ele e a moto foram encaminhados à DCA I (Asa Norte) para as providências cabíveis.