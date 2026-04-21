Passageiro morre após motorista perder o controle da moto em Ceilândia

A vítima foi encontrada já sem vida pelos socorristas - (crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Na noite desta segunda-feira (20/4), um homem morreu em um sinistro de trânsito no qual o motorista perdeu o controle do veículo ao tentar passar por uma lombada no Conjunto Z, localizado na Ceilândia. Em frente a uma residência da região, o homem foi encontrado já sem vida pelas equipes de socorro do Distrito Federal.

O condutor da moto também caiu alguns metros à frente do local em que a vítima caiu no chão, retornando logo em seguida para verificar o estado do passageiro. O motorista ainda tentou levantar o homem. Entretanto, não teve sucesso na empreitada, tentando sair do local com a motocicleta.

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Preocupados, os moradores da rua impediram que ele levasse a moto. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista acabou optando por abandonar o veículo e fugir a pé. Ainda de acordo com a organização, uma das testemunhas do acidente relatou que o homem parecia estar embriagado durante os atos.

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) encontrou a vítima com lesões pelo corpo e sem sinais vitais. De acordo com a corporação, o óbito aconteceu devido à forte colisão da cabeça do passageiro com o chão. Segundo testemunhas, ele estava sem capacete. Posteriormente, os familiares da vítima compareceram ao local, realizando o reconhecimento do homem.