Colisão entre van, carro e caminhão mata oito e deixa 8 feridos na BR-020

Acidente de trânsito no trecho entre o distrito de Bezerra e JK - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Um grave sinistro de trânsito envolvendo três veículos resultou na morte de oito pessoas e deixou outras oito feridas na manhã desta terça-feira (21/4), no km 60 da BR-020. A colisão ocorreu às 06h24, no trecho entre o distrito de Bezerra e JK, na região do Entorno do DF. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Formosa (GO) foram acionadas para realizar o resgate das vítimas e o gerenciamento dos riscos na via, que apresentava destroços dos veículos espalhados nas pistas devido à força do impacto.

A dinâmica do sinistro envolveu uma van com 13 ocupantes que seguia em direção a Brasília, uma Fiat Toro com quatro passageiros e um caminhão. Segundo informações dos bombeiros, a van colidiu com o veículo de passeio e, na sequência, houve a batida com o caminhão. No local, foram confirmados sete óbitos entre os passageiros da van e uma morte na Fiat Toro. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. As outras seis pessoas presentes na van foram encaminhadas para atendimento médico, junto com outros dois passageiros do carro.

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As oito vítimas sobreviventes foram socorridas por equipes de emergência e encaminhadas para unidades de saúde próximas para atendimento especializado. O Corpo de Bombeiros atuou na estabilização da cena e no apoio às demais forças de segurança que compareceram à rodovia. Até o momento, as causas que levaram à colisão múltipla não foram esclarecidas, e o trecho da rodovia federal precisou de atenção redobrada dos motoristas devido ao trabalho de perícia e remoção dos veículos.