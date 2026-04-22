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SINISTRO DE TRÂNSITO

Caminhonete atropela dois ciclitas e um deles fica ferido no SIA Trecho 02

Caso ocorreu às 12h56 desta quarta-feira (22). Uma das vítimas precisou ser encaminhada ao hospital

Caminhonete atropela dois ciclitas e deixa um ferido no SIA Trecho 02 - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Caminhonete atropela dois ciclitas e deixa um ferido no SIA Trecho 02 - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, às 12h56 desta quarta-feira (22/4) para atender uma ocorrência de atropelamento envolvendo uma caminhonete e dois ciclistas no SIA Trecho 02, no Guará. 

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Ao chegarem no local, os bombeiros realizaram o tratamento das vítimas. Um dos ciclistas apresentou sinais de edema craniano, dor nas pernas e tontura, sendo encaminhado a unidade hospitalar local. O outro ciclista não apresentava sinais de fratura e recusou o transporte, apesar de relatar dores na perna direita.

O local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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João Pedro Zamora

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora
postado em 22/04/2026 17:30
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