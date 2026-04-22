Nelson de Souza fala em "não misturar ativos do Master com coisa boa do BRB"

Em entrevista ao CB.Poder nesta quarta-feira (22/4), o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, detalhou o que deve ser feito com as carteiras de crédito compradas do Banco Master compradas pela instituição. Os ativos adquiridos da empresa de Daniel Vorcaro somam R$ 21,9 bilhões.

Segundo Souza, R$ 1,9 bilhão já foram vendidos para investidores interessados. O restante, R$ 20 bilhões, devem ser repassados para a Quadra Capital, empresa especializada na compra de ativos considerados arriscados. O contrato entre BRB e a gestora é de R$ 15 bilhões, sendo R$ 4 bilhões pagos à vista.

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“Nós fizemos questão de segregar tudo que vem do Master para não misturar com a coisa boa que tem dentro do conglomerado BRB”, declara. Questionado sobre a diferença de R$ 5 bilhões entre o valor das carteiras e o contrato com a gestora, Nelson frisou que esse valor pode ser recuperado.

“O que é prejuízo para a gente são aqueles R$ 2,6 bilhões da Tirreno, porque aquele não tem lastro, não tem nada, foi uma carteira totalmente fictícia, não existe isso”, afirma. O valor é oriundo dos ativos adquiridos de Vorcaro oriundos da empresa Tirreno.

Nesta quarta-feira, o BRB aprovou o aporte de R$ 8,8 bilhões para o socorro financeiro do BRB. A proposta da presidência é que o valor seja obtido por meio de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC).