Una Parque abre inscrições para cinema acessível

A proposta é garantir uma experiência de cinema acessível para todas as pessoas, com recursos que ampliam a inclusão, como audiodescrição, legendas e interpretação em Libras - (crédito: Divulgação/UNA Parque)

Por Luiz Francisco

A Una Parque organiza, pela primeira vez, uma sessão do Cine Una neste sábado (25/4), às 18h, com 150 vagas gratuitas disponíveis ao público. A iniciativa reforça a democratização do acesso à cultura através de uma experiência que amplia a inclusão, com audiodescrição, legendas e interpretação em Libras.

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A sessão apresenta o filme de animação Encanto, da Disney, que conta a história da família Madrigal, dotada de magia que utiliza o poder para ajudar a comunidade. A protagonista Mirabel, no entanto, não tem um dom mágico e se sente excluída pelos familiares. A obra também aborda, de forma sensível, sobre as diferenças e singularidade de cada pessoa.

Vale destacar que as vagas são limitadas e que as inscrições podem ser feitas no site da Una Parque. O local da sessão fica no Setor de Clubes Esportivo Norte, Trecho 2, Lote 13/15, na Asa Norte.