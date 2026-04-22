Una Parque abre inscrições para cinema acessível

Por Luiz Francisco
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A Una Parque organiza, pela primeira vez, uma sessão do Cine Una neste sábado (25/4), às 18h, com 150 vagas gratuitas disponíveis ao público. A iniciativa reforça a democratização do acesso à cultura através de uma experiência que amplia a inclusão, com audiodescrição, legendas e interpretação em Libras.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A sessão apresenta o filme de animação Encanto, da Disney, que conta a história da família Madrigal, dotada de magia que utiliza o poder para ajudar a comunidade. A protagonista Mirabel, no entanto, não tem um dom mágico e se sente excluída pelos familiares. A obra também aborda, de forma sensível, sobre as diferenças e singularidade de cada pessoa.
Vale destacar que as vagas são limitadas e que as inscrições podem ser feitas no site da Una Parque. O local da sessão fica no Setor de Clubes Esportivo Norte, Trecho 2, Lote 13/15, na Asa Norte.
Saiba Mais
- Cidades DF Cartórios do DF lançam plataforma digital de reconhecimento de paternidade
- Cidades DF Caixa anuncia linha de crédito para agricultura familiar no DF
- Cidades DF UnDF abre 740 vagas para graduação no 2º semestre
- Cidades DF Brasília Game Hub em potencial de R$ 35 milhões de investimentos em um ano
- Cidades DF Vídeo: bicho-preguiça é resgatado na Candangolândia