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Morte

Delegado da PCDF que disparou contra mulheres é encontrado morto

O policial vivia em Goiânia (GO). Ele havia sido detido no ano passado por disparar contra três mulheres. Ele alegou estar em surto

Homem mata esposa e atira em outras pessoas em hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)
Homem mata esposa e atira em outras pessoas em hospital - (crédito: Material cedido ao Correio)

O delegado Mikhail Rocha e Menezes, 46 anos, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (24/4), dentro da residência onde vivia, em Goiânia (GO). O policial havia sido detido no ano passado após disparar contra três mulheres e, posteriormente, passou a responder ao processo em liberdade, sob monitoramento eletrônico. Ele também estava em acompanhamento psiquiátrico e já se encontrava afastado das atividades na corporação desde antes do episódio.

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Em 16 de janeiro de 2025, o delegado Mikhail Rocha e Menezes atirou contra a companheira e a empregada doméstica da família no Condomínio Santa Mônica, em São Sebastião. Além disso, ele também feriu a enfermeira-chefe do hospital Brasília, no Lago Sul.

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O filho do casal, de sete anos, foi atingido por estilhaços. O servidor se dirigiu ao hospital Brasília, no Lago Sul, com o filho ferido e exigindo atendimento prioritário. Quando a enfermeira-chefe tentou acalmá-lo, foi surpreendida com disparos.

Após atingir a terceira vítima, ele fugiu do hospital com o filho. O delegado foi preso enquanto dirigia, com o filho ainda ferido no banco do carro, enquanto tentava fugir.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Darcianne Diogo, Carlos Silva e Luiz Fellipe Alves
postado em 24/04/2026 19:28 / atualizado em 24/04/2026 19:56
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