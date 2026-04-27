"Estamos correndo contra o tempo", diz secretário de economia

O secretário de economia do DF, Valdivino Oliveira comentou sobre as medidas exigidas pelo Banco Central para garantir solidez ao BRB. Em entrevista ao CB.Poder — programa realizado pelo Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília, desta segunda-feira (27/4), ele afirmou que até o fim de maio, prazo proposto pelo Banco Central, o BRB será proclamado como um banco saudável.

“Nós temos um prazo muito curto, até o final de maio. Estamos correndo contra o tempo”, afirmou. Segundo o secretário, o governo irá levar cerca de 20 dias para formalizar todas as operações referentes ao déficit.

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Sobre o déficit, ele foi enfático ao afirmar que “tem que estar resolvido até o fim do ano”. Segundo o secretário, quando ele assumiu, a economia do DF era uma máquina desgovernada. “Não havia uma gestão voltada para resultados econômicos. Tanto não havia que o balanço de 2024 constava R$ 1,4 bilhão de déficit e, um ano depois, estava com muito mais que esse valor no vermelho”, acrescentou. A evolução desse déficit culminou na projeção de um valor entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões.

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Com anos de carreira como secretário de fazenda e outras atribuições fiscais em outros governos, Valdivino afirmou que tomou um grande susto ao assumir a pasta. “Fui 12 vezes secretário da fazenda, já estive em situações difíceis para administrar, mas nada me chamou mais a atenção do que essa forma de gerir o orçamento e as finanças do GDF”, ressaltou.

Assista a entrevista completa: