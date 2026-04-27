BRB pretende abrir agências físicas do banco do Flamengo nas capitais

O Banco de Brasília (BRB) pretende expandir a marca Nação BRB Fla, com a abertura de agências físicas em todas as capitais do país no prazo de até um ano. A iniciativa aposta na força da parceria com o Clube de Regatas Flamengo e busca dar mais visibilidade à plataforma digital da colaboração.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O banco digital foi lançado em julho de 2020 e chegou a conquistar 2 milhões de clientes pouco depois de completar um ano. Entre os produtos e serviços destinados aos correntistas, estão seis diferentes tipos de cartões de crédito, seguros e uma plataforma de investimentos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Saiba Mais
postado em 27/04/2026 15:23 / atualizado em 27/04/2026 15:43