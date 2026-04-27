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BRB pretende abrir agências físicas do banco do Flamengo nas capitais

Iniciativa aposta na força da parceria com o Clube de Regatas Flamengo e busca dar mais visibilidade à plataforma digital da colaboração

O Banco de Brasília (BRB) pretende expandir a marca Nação BRB Fla - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Banco de Brasília (BRB) pretende expandir a marca Nação BRB Fla - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Banco de Brasília (BRB) pretende expandir a marca Nação BRB Fla, com a abertura de agências físicas em todas as capitais do país no prazo de até um ano. A iniciativa aposta na força da parceria com o Clube de Regatas Flamengo e busca dar mais visibilidade à plataforma digital da colaboração.  

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O banco digital foi lançado em julho de 2020 e chegou a conquistar 2 milhões de clientes pouco depois de completar um ano. Entre os produtos e serviços destinados aos correntistas, estão seis diferentes tipos de cartões de crédito, seguros e uma plataforma de investimentos.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 27/04/2026 15:23 / atualizado em 27/04/2026 15:43
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