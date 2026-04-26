Motorista foge após tentar matar mulher atropelada no Riacho Fundo

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após ser atropelada na madrugada de sábado, no Riacho Fundo I. O acidente ocorreu entre 0h30 e 0h50, na CLN 3, Bloco C. O motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro à vítima, socorrida com múltiplas lesões.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que tudo ocorreu. Uma grande quantidade de pessoas está aglomerada nas proximidades de uma distribuidora de bebidas. De repente, um carro acelera em marcha ré e atinge a jovem em cheio. Assustados, populares correm para socorrer a moça, enquanto o condutor foge do local. Veja:

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O irmão da vítima, o vigilante Thalles Takahashi, 26, relatou que a jovem havia saído de uma festa de aniversário pouco antes do atropelamento e decidiu parar em um quiosque para encontrar amigos. Segundo ele, testemunhas relataram que um homem vinha causando incômodo no local antes do crime. "Ele estava importunando algumas garotas, querendo criar confusão. Esse cara foi mexer com a minha irmã, mas ela não quis. Não sei se ele não gostou da rejeição, mas isso pode ter motivado tudo", disse.

Thalles afirma que, cerca de 30 minutos depois, quando o estabelecimento encerrava as atividades, a jovem decidiu ir embora. "Ela foi atravessar a rua para entrar no carro, que estava estacionado em um condomínio. Ela e um amigo estavam atravessando na faixa de pedestres. Esse homem estava com o carro parado mais à frente e começou a dar ré devagar. Quando viu que ela estava perto de atravessar, ele acelerou."

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), equipes do 28º Batalhão foram acionadas via 190. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a jovem sendo atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Segunda Thalles, a vítima sofreu múltiplas lesões. "Ela teve traumatismo craniano, quebrou ossos do rosto, a bacia, teve edema e sangramento no cérebro. Foram vários cortes pelo corpo, levou pontos na testa, que foi onde bateu a cabeça. O pneu chegou a passar por cima da cabeça dela, o olho também machucou bastante. Graças a Deus, ela não perdeu a visão, mas foi um acidente muito grave", afirmou.

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida por um veículo cujo condutor deixou o local imediatamente após o impacto, sem oferecer assistência. Em razão dos ferimentos, a mulher foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília. O estado de saúde dela não foi atualizado.O caso está sendo investigado pela 29ª Delegacia (Riacho Fundo) como acidente de trânsito com vítima e evasão do local, o que também configura omissão de socorro. A unidade trabalha para identificar o motorista envolvido no atropelamento.

A família busca respostas e pede justiça. "A gente está atrás dessa pessoa. É uma sensação de medo e angústia, porque não sabemos quem é, nem a extensão disso. Queremos que a justiça seja feita. Também pedimos que, se alguém tiver alguma informação, ajude a identificar esse rapaz."