Brasília ganha nova unidade do Anchieta para tratamento oncológico

A partir de 4 de maio, Brasília ganhará um centro de oncologia na 707/907 Sul. A Anchieta Unique é a nova unidade do Hospital Anchieta e pertence à rede Kora. Idealizado para ir além da estrutura física, a estrutura visa atuar diretamente na forma como o paciente percorre o tratamento. O paciente contará com uma linha de cuidado especializada com corpo clínico renomado e tecnologia de ponta para diagnósticos precisos.

Haverá ainda atendimento exclusivo, com suporte de concierges, garantindo agilidade e fluxos personalizados em cada etapa. O ambiente sofisticado oferece oito leitos e quatro boxes privativos e acolhedor, com enxoval e gastronomia com cardápio assinado.

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"Esse espaço é pensado num tratamento, numa jornada do paciente mais acolhedora e humanizada. Um cuidado diferenciado, trazendo conforto. Viemos com esse contexto de trazer um cuidado diferenciado. O paciente vem para uma consulta onde passa pelo nosso médico oncologista. Ele vai definir o tratamento. Já passamos para a concierge para que ela dê toda clareza, toda a objetividade e traga o conhecimento de como vai funcionar essa jornada", destacou Fernanda Nicolau, gerente de oncologia da rede Kora.