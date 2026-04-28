Celina Leão pede para ser recebida por Lula com urgência

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), solicitou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma audiência para tratar da concessão de garantia da União à operação de crédito destinada à capitalização do BRB.
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No ofício, ao qual o Correio teve acesso, Celina destaca a urgência do tema e pede o agendamento do encontro para esta quinta-feira (30/4): “Dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar gentilmente o agendamento de audiência [...] para tratar da concessão de garantia da União em operação de crédito destinada à capitalização do Banco de Brasília – BRB”.
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A governadora também sugere que participem da reunião o secretário de Economia do DF, Valdivino José de Oliveira, e o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza, indicando a necessidade de alinhamento técnico e institucional sobre a operação.
O pedido foi enviado no mesmo dia em que o GDF formalizou ao Ministério da Fazenda a solicitação de aval para o empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O movimento reforça a tentativa de uma articulação direta com o Palácio do Planalto para viabilizar o socorro ao banco.
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Paulo Gontijo
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.