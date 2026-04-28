Caminhão colide com van em São Sebastião e vai parar em área de escape - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde desta terça-feira (28/4) para atender a uma ocorrência de colisão entre um caminhão guincho e uma van em Morro Azul, São Sebastião. Foram empregadas três viaturas para realizar a operação.

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Segundo os bombeiros militares, o acidente ocorreu quando o motorista do caminhão perdeu o controle e se chocou com uma van que seguia na mesma direção. Após o contato, o caminhoneiro conseguiu retomar a direção e guiar o veículo para a área de escape da via, parando na caixa de brita do local.

Ao chegarem no local, os bombeiros realizaram a avaliação dos envolvidos de acordo com o protocolo de trauma. Em seguida, o condutor da van foi transportado para uma unidade hospitalar de referência. A Polícia Militar do Distrito Federal PMDF) ficou responsável pelo local.

A redação do Correio segue apurando o estado dos envolvidos no ocorrido

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado