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SINISTRO DE TRÂNSITO

Caminhão colide com van em São Sebastião e vai parar em área de escape

Choque ocorreu na região de Morro Azul, em São Sebastião. Ao menos um indivíduo foi encaminhado ao hospital

Caminhão colide com van em São Sebastião e vai parar em área de escape - (crédito: Divulgação / CBMDF)
Caminhão colide com van em São Sebastião e vai parar em área de escape - (crédito: Divulgação / CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na tarde desta terça-feira (28/4) para atender a uma ocorrência de colisão entre um caminhão guincho e uma van em Morro Azul, São Sebastião. Foram empregadas três viaturas para realizar a operação.

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Segundo os bombeiros militares, o acidente ocorreu quando o motorista do caminhão perdeu o controle e se chocou com uma van que seguia na mesma direção. Após o contato, o caminhoneiro conseguiu retomar a direção e guiar o veículo para a área de escape da via, parando na caixa de brita do local.

Ao chegarem no local, os bombeiros realizaram a avaliação dos envolvidos de acordo com o protocolo de trauma. Em seguida, o condutor da van foi transportado para uma unidade hospitalar de referência. A Polícia Militar do Distrito Federal PMDF) ficou responsável pelo local.

A redação do Correio segue apurando o estado dos envolvidos no ocorrido

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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*João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por *João Pedro Zamora*
postado em 28/04/2026 20:10
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