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Biblioteca Nacional de Brasília oferece aulões para vestibular 60+ da UnB

A primeira aula acontecerá em 6 de maio, das 16h às 17h30, na sede da BNB, com limite de 100 participantes

Aula presencial abrirá a programação, em 6 de maio; no formato virtual, atividade está programada para a semana seguinte a essa data - (crédito: | Foto: Divulgação/Secec-DF)
Aula presencial abrirá a programação, em 6 de maio; no formato virtual, atividade está programada para a semana seguinte a essa data - (crédito: | Foto: Divulgação/Secec-DF)

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) vai promover dois aulões gratuitos para idosos que se preparam para o vestibular 60+ da Universidade de Brasília (UnB). As atividades serão ministradas pela professora Paula Monteiro, em formatos presencial e virtual. 

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A primeira aula acontecerá dia 6 de maio, das 16h às 17h30, na sede da BNB, com acesso por ordem de chegada e limite de 100 participantes, sem necessidade de inscrição prévia. Já o segundo aulão, em 12 de maio, das 18h às 19h30, será transmitido pela plataforma Zoom e pelo canal oficial da biblioteca no YouTube. Para participar da modalidade on-line, também com 100 vagas, será preciso se inscrever por meio do link que será disponibilizado na bio do Instagram da biblioteca. 

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A iniciativa busca ampliar o acesso de pessoas idosas ao ensino superior, oferecendo orientação acadêmica e apoio na preparação para o processo seletivo específico da UnB. A ação integra o conjunto de atividades da BNB voltadas à inclusão educacional e ao estímulo à aprendizagem ao longo da vida.

Ao oferecer atividades gratuitas e acessíveis, a BNB reforça sua função como espaço público de formação, convivência e democratização do conhecimento, contribuindo para que mais cidadãos tenham condições de ingressar no ensino superior. 

 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/04/2026 20:34
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