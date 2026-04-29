Biblioteca Nacional de Brasília oferece aulões para vestibular 60+ da UnB

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) vai promover dois aulões gratuitos para idosos que se preparam para o vestibular 60+ da Universidade de Brasília (UnB). As atividades serão ministradas pela professora Paula Monteiro, em formatos presencial e virtual.
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A primeira aula acontecerá dia 6 de maio, das 16h às 17h30, na sede da BNB, com acesso por ordem de chegada e limite de 100 participantes, sem necessidade de inscrição prévia. Já o segundo aulão, em 12 de maio, das 18h às 19h30, será transmitido pela plataforma Zoom e pelo canal oficial da biblioteca no YouTube. Para participar da modalidade on-line, também com 100 vagas, será preciso se inscrever por meio do link que será disponibilizado na bio do Instagram da biblioteca.
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A iniciativa busca ampliar o acesso de pessoas idosas ao ensino superior, oferecendo orientação acadêmica e apoio na preparação para o processo seletivo específico da UnB. A ação integra o conjunto de atividades da BNB voltadas à inclusão educacional e ao estímulo à aprendizagem ao longo da vida.
Ao oferecer atividades gratuitas e acessíveis, a BNB reforça sua função como espaço público de formação, convivência e democratização do conhecimento, contribuindo para que mais cidadãos tenham condições de ingressar no ensino superior.
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