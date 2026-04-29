Morre Paulo Wilson Péres, aos 77 anos, pai da ex-ministra Flávia Péres

Engenheiro Paulo Wilson Péres foi administrador de Taguatinga e de águas Claras - (crédito: Material cedido ao Correio)

Morreu, aos 77 anos, nesta quarta-feira (29/4), o engenheiro Paulo Wilson Péres, pai da ex-deputada e ex-ministra Flávia Péres. Ele enfrentava um quadro de saúde delicado após ser diagnosticado com leucemia há cerca de 40 dias.

Segundo familiares, Péres chegou a iniciar tratamento com quimioterapia, mas apresentou complicações ao longo do processo. Na última sexta-feira (24/4), o estado de saúde se agravou, e ele passou por uma cirurgia de emergência.

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Péres não resistiu ao pós-operatório e morreu na madrugada desta quarta-feira, em decorrência de falência múltipla de órgãos.

Engenheiro de formação, ele contribuiu para o desenvolvimento urbano de Brasília e ocupou cargos públicos, como administrador regional de Taguatinga e de Águas Claras.

O velório será realizado nesta quinta-feira (30/4), das 14h às 16h, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, na capela Templo Ecumênico 02.