CLDF aprova retirada da Serrinha do Paranoá da lista de garantias ao BRB

Distritais aprovaram projeto de lei que retira a Serrinha do Paranoá da lista de garantias ao BRB - (crédito: Andressa Anholete/Agência CLDF)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta quarta-feira (29/4), em dois turnos, o Projeto de Lei nº 2295/2026, do Governo do Distrito Federal (GDF), que prevê a retirada da Gleba A da Serrinha do Paranoá da lista de garantias dadas ao Banco de Brasília (BRB). Além da área, o projeto também prevê a retirada do terreno localizado no SIA, onde funciona a Farmácia Central.

“Vitória da mobilização da comunidade da Serrinha e da população de Brasília! Importante registrar o apoio dos pesquisadores e professores da UnB, a mobilização das entidades e institutos ambientalistas, e de todos que nos ajudaram a levar nossa causa a toda Brasília! Destaco o apoio fundamental da professora Mercedes Bustamante”, afirmou a diretora da Associação Preserva Serrinha e coordenadora do Fórum de Defesa das Águas, do Clima e do Meio Ambiente do DF, Lúcia Mendes. “Seguimos na luta pela defesa de todas as áreas públicas ainda na lista e pela preservação do Cerrado na Serrinha e em todo território do DF”, acrescentou.

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O projeto foi aprovado após alguns protestos de parlamentares da oposição solicitando a retirada dos outros imóveis da lista de garantias. No entanto, mesmo com as ressalvas, distritais oposicionistas comemoraram a aprovação. “Esta Casa sacramentou uma vitória do movimento social ambientalista”, destacou Fábio Félix (Psol). “Quero parabenizar a comunidade da Serrinha, o Fórum Distrital das Águas, Associação Preserva Serrinha, professores, movimentos ambientalistas, institutos de pesquisa que se mobilizaram”, disse Gabriel Magno (PT).