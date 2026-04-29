Celina Leão aguarda resposta do governo federal sobre socorro ao BRB

Celina pede aval do Tesouro Nacional e audiência com o presidente Lula para salvar BRB - CB Poder | -

A governadora Celina Leão (PP) afirmou, nesta quarta-feira (29/4), que aguarda retorno do governo federal sobre o pedido de garantia do Tesouro Nacional para uma operação de crédito voltada à recuperação de liquidez do Banco de Brasília (BRB). “Eu estou com uma expectativa positiva. Eu acho que é tudo feito de uma forma institucional, fizemos os ofícios, encaminhamos ontem e estamos abertos”, declarou, durante agenda pública no Palácio do Buriti. Segundo ela, ainda não há previsão para uma resposta. “Temos que aguardar a resposta do governo federal”, completou.

Ofício

A chefe do Executivo local oficializou o pedido ao Ministério da Fazenda nesta terça-feira (28/4), solicitando aval do Tesouro Nacional para avançar nas tratativas relacionadas ao pedido de empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para salvar o BRB. Além disso, ela também pediu audiência urgente, para esta quinta-feira (30/4), com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

No ofício, Celina alertou sobre o grande risco que o agravamento da crise do BRB representa para o mercado financeiro, o que é comprovado tecnicamente. Ela chamou a atenção, também, para o fato de que o BRB opera todos os programas sociais do DF, além da bilhetagem do sistema de transportes.