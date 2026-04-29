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JUSTIÇA

Deputado Daniel Donizet vira réu por assédio e importunação sexual

O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) aceitou a denúncia do Ministério Público contra o deputado distrital. Ele nega a acusação

Daniel Donizet vira réu por assédio e importunação sexual - (crédito: Carlos Gandra/CLDF)
Daniel Donizet vira réu por assédio e importunação sexual - (crédito: Carlos Gandra/CLDF)

O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) aceitou a denúncia do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) contra o deputado distrital Daniel Donizet (MDB), que responderá como réu por assédio e importunação sexual. 

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Por se tratar de um deputado distrital, o caso foi analisado pelo Conselho Especial do TJDFT, colegiado responsável por julgar autoridades com foro especial no Distrito Federal. O processo agora entra na fase de instrução, que inclui a oitiva formal das vítimas, o depoimento de testemunhas de acusação e defesa, e o julgamento final do parlamentar pelo tribunal.

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Em nota, a defesa do parlamentar afirmou que recebeu com serenidade a notícia sobre a aceitação de denúncia, uma vez que não configura culpa, condenação ou julgamento. “O deputado reafirma sua inocência e tem plena convicção de que ela será comprovada no curso do processo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa”, diz o texto. 

A nota destacou que, nos últimos anos, o deputado teria sido alvo de “acusações infundadas que, quando examinadas por autoridades competentes, tiveram desfechos que evidenciam a fragilidade das narrativas”.

Leia a nota na íntegra:

O deputado Daniel Donizet recebeu com serenidade a notícia sobre a aceitação de denúncia pelo TJDFT já que é uma etapa processual inicial comum para todo e qualquer processo, destinada a permitir o andamento da apuração, e não configura culpa, condenação ou julgamento. O deputado reafirma sua inocência e tem plena convicção de que ela será comprovada no curso do processo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Donizet destaca que, nos últimos anos, tem sido alvo de acusações infundadas que, quando examinadas por autoridades competentes, tiveram desfechos que evidenciam a fragilidade das narrativas. 

O deputado reforça seu compromisso com o respeito às mulheres, com a verdade e com o devido processo legal, e seguirá colaborando com as instituições para que todos os fatos sejam esclarecidos com responsabilidade.

Daniel Donizet confia que a Justiça conduzirá o caso com isenção e que, ao final, prevalecerão os fatos e a legalidade. Ele seguirá atuando com transparência e serenidade, certo de que a sua inocência será plenamente reconhecida.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Ana Carolina Alves e Carlos Silva
postado em 29/04/2026 17:42 / atualizado em 29/04/2026 18:48
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