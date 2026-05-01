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Espaço cultural sobre Umbanda é aberto em terreiro de Samambaia

Memorial Severina abre ao público nesta sexta-feira (1/5), no Templo Rosa Branca, com foco na ancestralidade e diversidade religiosa

Espaço cultural sobre Umbanda é inaugurado em terreiro de Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)
Espaço cultural sobre Umbanda é inaugurado em terreiro de Samambaia - (crédito: Material cedido ao Correio)

A valorização da memória e das tradições da Umbanda ganha um novo espaço em Samambaia Sul. O Templo Espiritual Rosa Branca inaugura, nesta sexta-feira (1/5), o Memorial Severina, iniciativa voltada à preservação das histórias e saberes que formam a religião. A visitação será aberta ao público das 14h às 17h.

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Instalado dentro do próprio terreiro, o memorial reúne narrativas que atravessam gerações e evidenciam a influência de povos negros e originários na construção das práticas umbandistas.

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A proposta é oferecer ao público uma experiência de reconhecimento e respeito às diferentes raízes que compõem a Umbanda, destacando a diversidade de tradições, linhagens e o sincretismo presentes na religião.

O espaço também busca reforçar a importância cultural e espiritual da Umbanda, ampliando o diálogo com a sociedade e promovendo o entendimento sobre suas origens e fundamentos.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 01/05/2026 14:31
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