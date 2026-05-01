Maio começa com tempo seco e sem previsão de chuva no DF

Bom dia Brasília! O Distrito Federal iniciou esta sexta-feira (1º/5) com temperaturas amenas e tendência de tempo firme ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada foi de 14 °C, observada na estação do Gama, e a máxima prevista deve chegar aos 27 °C. Em relação à umidade relativa do ar, os índices variaram de 95% com mínima em torno de 40%.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Wendel Fialho, não há expectativa de chuva para os próximos dias. O cenário é típico da transição para os meses mais secos do ano, quando as precipitações se tornam cada vez mais raras.

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A tendência para o mês de maio é de redução progressiva das chuvas e queda nos níveis de umidade, especialmente durante as tardes. “À medida que a gente vai avançando nos meses, durante o ano, sobretudo em relação ao inverno, a frequência de chuva vai acabar diminuindo”, explicou Wendel.

Ele acrescentou que o período será marcado por intervalos cada vez mais longos sem precipitações. Diante disso, o especialista ressaltou cuidados necessários como hidratação, proteção da pele e evitar grandes exposições ao sol.