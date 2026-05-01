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CRIME

Homem é preso por tráfico de drogas em Sobradinho II

Suspeito de 50 anos utilizava a própria casa como ponto de venda e foi flagrado após monitoramento policial

Tráfico de drogas termina com prisão de suspeito em Sobradinho II - (crédito: PCDF/Divulgação)
Tráfico de drogas termina com prisão de suspeito em Sobradinho II - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem de 50 anos, conhecido pelos apelidos “Tiquinho”, “Coroa” e “Véi”, foi preso em flagrante, suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas no bairro Buritizinho, em Sobradinho II. De acordo com as investigações, o suspeito realizava a comercialização de entorpecentes diretamente de sua residência, que apresentava intensa movimentação de usuários ao longo do dia e da noite.

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A ação foi conduzida por policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), nesta quinta-feira (30/4), que deflagraram a operação “Último Gole” após receberem denúncias anônimas pelo canal DICOE-197. Com base nas informações, os agentes passaram a monitorar o imóvel e registraram uma rotina compatível com o crime de tráfico de drogas.

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Durante a operação, os policiais flagraram a entrada de um usuário na residência do suspeito. Pouco depois, o homem deixou o local e foi abordado, sendo encontrado com uma porção de cocaína. A situação confirmou a suspeita de comércio ilegal no endereço.

Em seguida, os agentes abordaram o suspeito dentro da casa. Durante as buscas, foram encontradas porções de maconha e cocaína já fracionadas e embaladas para venda. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, sendo posteriormente levado à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça. 

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 01/05/2026 10:25
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