Homem é preso por tráfico de drogas em Sobradinho II

Um homem de 50 anos, conhecido pelos apelidos “Tiquinho”, “Coroa” e “Véi”, foi preso em flagrante, suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas no bairro Buritizinho, em Sobradinho II. De acordo com as investigações, o suspeito realizava a comercialização de entorpecentes diretamente de sua residência, que apresentava intensa movimentação de usuários ao longo do dia e da noite.

A ação foi conduzida por policiais civis da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), nesta quinta-feira (30/4), que deflagraram a operação “Último Gole” após receberem denúncias anônimas pelo canal DICOE-197. Com base nas informações, os agentes passaram a monitorar o imóvel e registraram uma rotina compatível com o crime de tráfico de drogas.

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Durante a operação, os policiais flagraram a entrada de um usuário na residência do suspeito. Pouco depois, o homem deixou o local e foi abordado, sendo encontrado com uma porção de cocaína. A situação confirmou a suspeita de comércio ilegal no endereço.

Em seguida, os agentes abordaram o suspeito dentro da casa. Durante as buscas, foram encontradas porções de maconha e cocaína já fracionadas e embaladas para venda. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, sendo posteriormente levado à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça.