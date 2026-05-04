Homem agride ex-mulher com joelhada na Feira do Guará e foge; veja vídeo

Uma mulher identificada como Mirla Alves, 39 anos, foi agredida com golpes de joelhada e puxões de cabelo na Feira do Guará pelo ex-companheiro Augusto Cardoso Feitosa. Um vídeo obtido pelo Correio mostra o suspeito em fuga logo após o episódio violento (veja abaixo). A Polícia Civil investiga o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A vítima trabalha em uma banca de temperos na feira e mantém uma medida protetiva contra o ex. Ao Correio, ela contou que Augusto começou a trabalhar em outra banca do espaço há cerca de dois meses. “Eu não me importava, mesmo com a medida protetiva. Até que no sábado as coisas mudaram”, afirmou.

A comerciante tomou conhecimento de divulgações feitas por Augusto nas redes sociais em que difamavam ela e a família. No domingo, resolveu comunicar o ocorrido ao patrão do ex. “Ele não ligou muito, então resolvi falar com a esposa dele (do patrão). Perguntei se ela podia me encontrar na hora do almoço”, detalhou.

Agressão

No ponto marcado, antes mesmo da conversa, Mirla relata que o ex se aproximou e começou a xingá-la, questionando-a sobre o assunto a ser tratado com a mulher do patrão. Ela descreve que Augusto se apossou de uma garrafa de azeite que estava sob a mesa. O objeto foi retirado das mãos dele pelo dono da banca.

Após isso, relata a mulher, o ex a derrubou no chão, a puxou pelos cabelos e desferiu golpes de joelhada contra a cabeça dela. “Foi muita gente para tirar aquele homem de cima de mim. Ele queria me matar”, dispara.

Mirla registrou um boletim de ocorrência e passou por exame de corpo delito no Instituto de Medicina Legal (IML). Os médicos constataram traumatismos múltiplos no crânio e lesões no pé esquerdo.

No vídeo obtido pelo Correio, Augusto aparece entre as bancas, logo após o ocorrido, e corre em fuga. Ele não é contido por populares. A reportagem entrou em contato com o suspeito, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.