InícioCidades DF
Obituário

Morre médico Ubiratan Peres, fundador do Laboratório Exame

O profissional de saúde estava internado na UTI do Hospital Santa Luzia e morreu por complicações de saúde

Médico deixa legad duradouro para o setor de saúde e comunidade médica - (crédito: Acervo pessoal)
Médico deixa legad duradouro para o setor de saúde e comunidade médica - (crédito: Acervo pessoal)

Faleceu, aos 95 anos, o médico patologista e fundador do Laboratório Exame Ubiratan Peres. O profissional de saúde estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Luzia e morreu por complicações de saúde.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Em uma extensa nota, o Time Dasa lamentou a morte do médico e homenageou sua trajetória profissional, marcada por pioneirismo, dedicação e contribuição inestimável à medicina diagnóstica no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Ao longo de sua vida, Dr. Ubiratan acompanhou e protagonizou transformações fundamentais na prática médica, sendo um dos responsáveis por avanços importantes, como a modernização dos exames laboratoriais e sua atuação relevante em entidades médicas brasileiras, incluindo sua contribuição como conselheiro no CRMDF e participação como palestrante em diversos congressos médicos”, frisou, acrescentando que Peres deixará o legado duradouro para o setor de saúde e comunidade médica.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 04/05/2026 16:45
SIGA
x