Morre médico Ubiratan Peres, fundador do Laboratório Exame

Médico deixa legad duradouro para o setor de saúde e comunidade médica - (crédito: Acervo pessoal)

Faleceu, aos 95 anos, o médico patologista e fundador do Laboratório Exame Ubiratan Peres. O profissional de saúde estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Santa Luzia e morreu por complicações de saúde.

Em uma extensa nota, o Time Dasa lamentou a morte do médico e homenageou sua trajetória profissional, marcada por pioneirismo, dedicação e contribuição inestimável à medicina diagnóstica no Brasil.

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“Ao longo de sua vida, Dr. Ubiratan acompanhou e protagonizou transformações fundamentais na prática médica, sendo um dos responsáveis por avanços importantes, como a modernização dos exames laboratoriais e sua atuação relevante em entidades médicas brasileiras, incluindo sua contribuição como conselheiro no CRMDF e participação como palestrante em diversos congressos médicos”, frisou, acrescentando que Peres deixará o legado duradouro para o setor de saúde e comunidade médica.

