Invasor entra por janela, rouba objetos, fica nu e aborda moradora na 403 Sul

Suspeito escalou janela e cortou a rede de proteção para acessar o imóvel - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma moradora de um apartamento na 403 Sul viveu momentos de terror na madrugada de quarta-feira (29/4). Um homem ainda não identificado invadiu o imóvel, roubou objetos, tirou a roupa e tentou puxar o lençol da vítima. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança do edifício.

A ação ocorreu entre a 1h50 e as 3h11, horário em que as câmeras registraram a entrada e a saída do criminoso do prédio. Por uma janela voltada ao estacionamento, o suspeito acessou um dos apartamentos do primeiro andar: ele cortou a rede de proteção com uma faca, escalou e invadiu.

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O subsíndico do prédio, Ronaldo Fidelis, afirmou que mãe e filha dormiam em dois quartos separados. O suspeito entrou em um terceiro quarto, que estava vazio. “Elas escutaram barulho, mas imaginaram que era o gatinho e não levantaram”, contou.

No período em que esteve no imóvel, o homem foi à cozinha, comeu, fez marmita e levou uma mochila com um notebook e documentos pessoais e dois celulares. A mãe da jovem relatou ter sido despertada com o rapaz nu na frente dela e puxando o lençol. “Ela gritou muito alto e ele saiu correndo”, acrescentou o subsíndico.

Outra imagem captou o suspeito no hall de entrada. Ainda nu, ele veste outra roupa, diferente da que usava quando entrou. Dessa vez, um short preto e blusa laranja. Depois, deixa o local, às 3h12.

De acordo com o subsíndico, o prédio conta com o serviço de um vigia. O trabalhador, no entanto, estava na parte de trás do edifício no momento do crime.

Policiais militares e civis estiveram no prédio e conversaram com as testeminhas. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

