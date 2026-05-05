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Aniversário do Guará

Guará completa 57 anos e recebe diversos eventos para festejar

Uma das cidades mais tradicionais do DF celebra mais um ano. A programação em comemoração ao aniversário segue até o início de junho

Guará completa 57 anos com programação recheada de eventos - (crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília)
Guará completa 57 anos com programação recheada de eventos - (crédito: Pedro Ventura/Agência Brasília)

O Guará, uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal, completa 57 anos nesta terça-feira (5/5) com uma extensa programação cultural, esportiva e comunitária. Ao todo, são cerca de 30 eventos oficiais preparados para marcar a data e reforçar a identidade da cidade, conhecida pelo espírito comunitário e pela forte presença de comércio local.

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Fundado em 1969, o Guará nasceu a partir de mutirões organizados para abrigar trabalhadores da construção de Brasília e, ao longo das décadas, consolidou-se como um dos principais redutos de classe média do DF, com mais de 120 mil habitantes e localização estratégica próxima ao Plano Piloto. 

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O dia de comemorações começou animado. Tendo início às 8h, o desfile cívico com corte do bolo ocupou a frente da administração regional. A programação do aniversário inclui os tradicionais eventos como a apresentação da Orquestra Sinfônica e a sessão solene na Câmara Legislativa. Os eventos de aniversário também se estendem a feiras, festivais musicais, atividades esportivas, ações de cidadania e inaugurações de espaços públicos, como a Praça do Centro Comunal. Entre elas, a tão esperada reinauguração da Casa da Cultura.

Aos 57 anos, o Guará chega ao aniversário em um cenário de transformação. O crescimento urbano, a valorização da região e os investimentos em infraestrutura colocam novos desafios para o planejamento da cidade, especialmente em áreas como mobilidade e serviços públicos. 

As celebrações do aniversário não se limitam a esta terça, tendo eventos e comemorações programadas até junho. Entre os eventos, a exposição fotográfica O silêncio das coisas simples, que acontece junto à  apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional na próxima sexta-feira (8/5).

Programação completa:

5/5 (terça-feira)

Desfile cívico e corte de bolo

Horário: a partir das 8h

Local: Em frente à Administração do Guará


6/5 (quarta-feira)

Feira livre especial

Horário: 16h

Local: Praça da Moda


Noite Especial Buteco do Toinzinho

Horário: 20h

Local: Praça da QE 14


8/5 (sexta-feira)

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Horário: 19h

Local: Auditório da administração


Feira de Orquídeas

Data: 8 a 10/5

Horário: 8h às 18h

Local: Casa da Cultura


Guará em Festa com Porks

Horário: 19h30

Local: QE 40

Dia 8/5: show com Carlos Júnior, o homem banda

Dia 9/5: apresentação de Wagner Gamma & Quarteto Reggae Jazz Band


Exposição O Silêncio das Coisas Simples

Horário: 19h às 21h

Local: Casa da Cultura


9/5 (sábado)

Carna Rock

Horário: 15h à 0h

Local: Teatro de Arena


FeirARTE

Horário: 9h às 17h

Local: QI 02


Comemoração dos 50 anos do Grupo Escoteiro João XXIII

Horário: 18h à 1h

Local: Salão de Múltiplas Funções


Missa de Ação de Graças

Horário: 19h30

Local: QE 40


11/5 (segunda-feira)

Olhar Cidadão

Horário: 8h às 17h

Local: Estação Metrô Guará


Culto de Aniversário

Horário: 19h30

Local: Praça do Arerê


14/5 (quinta-feira)

Inauguração da Praça Centro Comunal

Horário: 19h

Local: QE 26


15/5 (sexta-feira)

Movimento Céu na Terra

Horário: 20h

Local: Teatro de Arena


16/5 (sábado)

1º Encontro Master de Futevôlei

Horário: 9h

Local: Praça da Bandeira


Diretoria do Samba

Horário: 14h às 22h

Local: Estacionamento do Cave


Sambanejo de Aniversário

Horário: a partir das 16h

Local: Praça do Arerê


Feira e lazer no Lúcio Costa

Horário: 16h às 22h


17/5 (domingo)

Show “Uma Noite das Estrelas”

Horário: 9h às 23h

Local: Casa da Cultura


23/5 (sábado)

Reinauguração da Casa da Cultura

Horário: 10h


Ação Popular

Horário: 9h às 17h

Local: QE 38


24/5 (domingo)

Passeio Ciclístico e Bicicross

Horário: 8h

Local: Administração do Guará


Torneio de Futebol Guará 57 anos

Horário: 10h

Local: Arena Guaraense


26/5 (terça-feira)

Palestra sobre Reforma Tributária

Horário: 8h30

Local: Auditório da administração


28/5 (quinta-feira)

Sessão solene da Câmara Legislativa

Horário: 19h


Aquarela Guaraense

Horário: 18h

Local: Administração


29/5 (sexta-feira)

Bebe Blue e Come Jazz

Horário: 18h

Local: QE 20


31/5 (domingo)

Rua de Lazer – Edição Especial

Horário: 6h às 16h

Local: Avenida Central do Guará II


3 a 5/6

Festival Expomix Brasil

Horário: a partir das 18h

Local: Cave

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 05/05/2026 12:40
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