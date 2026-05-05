Guará completa 57 anos e recebe diversos eventos para festejar

O Guará, uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal, completa 57 anos nesta terça-feira (5/5) com uma extensa programação cultural, esportiva e comunitária. Ao todo, são cerca de 30 eventos oficiais preparados para marcar a data e reforçar a identidade da cidade, conhecida pelo espírito comunitário e pela forte presença de comércio local.
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Fundado em 1969, o Guará nasceu a partir de mutirões organizados para abrigar trabalhadores da construção de Brasília e, ao longo das décadas, consolidou-se como um dos principais redutos de classe média do DF, com mais de 120 mil habitantes e localização estratégica próxima ao Plano Piloto.
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O dia de comemorações começou animado. Tendo início às 8h, o desfile cívico com corte do bolo ocupou a frente da administração regional. A programação do aniversário inclui os tradicionais eventos como a apresentação da Orquestra Sinfônica e a sessão solene na Câmara Legislativa. Os eventos de aniversário também se estendem a feiras, festivais musicais, atividades esportivas, ações de cidadania e inaugurações de espaços públicos, como a Praça do Centro Comunal. Entre elas, a tão esperada reinauguração da Casa da Cultura.
Aos 57 anos, o Guará chega ao aniversário em um cenário de transformação. O crescimento urbano, a valorização da região e os investimentos em infraestrutura colocam novos desafios para o planejamento da cidade, especialmente em áreas como mobilidade e serviços públicos.
As celebrações do aniversário não se limitam a esta terça, tendo eventos e comemorações programadas até junho. Entre os eventos, a exposição fotográfica O silêncio das coisas simples, que acontece junto à apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional na próxima sexta-feira (8/5).
Programação completa:
5/5 (terça-feira)
Desfile cívico e corte de bolo
Horário: a partir das 8h
Local: Em frente à Administração do Guará
6/5 (quarta-feira)
Feira livre especial
Horário: 16h
Local: Praça da Moda
Noite Especial Buteco do Toinzinho
Horário: 20h
Local: Praça da QE 14
8/5 (sexta-feira)
Apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro
Horário: 19h
Local: Auditório da administração
Feira de Orquídeas
Data: 8 a 10/5
Horário: 8h às 18h
Local: Casa da Cultura
Guará em Festa com Porks
Horário: 19h30
Local: QE 40
Dia 8/5: show com Carlos Júnior, o homem banda
Dia 9/5: apresentação de Wagner Gamma & Quarteto Reggae Jazz Band
Exposição O Silêncio das Coisas Simples
Horário: 19h às 21h
Local: Casa da Cultura
9/5 (sábado)
Carna Rock
Horário: 15h à 0h
Local: Teatro de Arena
FeirARTE
Horário: 9h às 17h
Local: QI 02
Comemoração dos 50 anos do Grupo Escoteiro João XXIII
Horário: 18h à 1h
Local: Salão de Múltiplas Funções
Missa de Ação de Graças
Horário: 19h30
Local: QE 40
11/5 (segunda-feira)
Olhar Cidadão
Horário: 8h às 17h
Local: Estação Metrô Guará
Culto de Aniversário
Horário: 19h30
Local: Praça do Arerê
14/5 (quinta-feira)
Inauguração da Praça Centro Comunal
Horário: 19h
Local: QE 26
15/5 (sexta-feira)
Movimento Céu na Terra
Horário: 20h
Local: Teatro de Arena
16/5 (sábado)
1º Encontro Master de Futevôlei
Horário: 9h
Local: Praça da Bandeira
Diretoria do Samba
Horário: 14h às 22h
Local: Estacionamento do Cave
Sambanejo de Aniversário
Horário: a partir das 16h
Local: Praça do Arerê
Feira e lazer no Lúcio Costa
Horário: 16h às 22h
17/5 (domingo)
Show “Uma Noite das Estrelas”
Horário: 9h às 23h
Local: Casa da Cultura
23/5 (sábado)
Reinauguração da Casa da Cultura
Horário: 10h
Ação Popular
Horário: 9h às 17h
Local: QE 38
24/5 (domingo)
Passeio Ciclístico e Bicicross
Horário: 8h
Local: Administração do Guará
Torneio de Futebol Guará 57 anos
Horário: 10h
Local: Arena Guaraense
26/5 (terça-feira)
Palestra sobre Reforma Tributária
Horário: 8h30
Local: Auditório da administração
28/5 (quinta-feira)
Sessão solene da Câmara Legislativa
Horário: 19h
Aquarela Guaraense
Horário: 18h
Local: Administração
29/5 (sexta-feira)
Bebe Blue e Come Jazz
Horário: 18h
Local: QE 20
31/5 (domingo)
Rua de Lazer – Edição Especial
Horário: 6h às 16h
Local: Avenida Central do Guará II
3 a 5/6
Festival Expomix Brasil
Horário: a partir das 18h
Local: Cave