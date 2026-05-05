Guará completa 57 anos e recebe diversos eventos para festejar

O Guará, uma das regiões administrativas mais tradicionais do Distrito Federal, completa 57 anos nesta terça-feira (5/5) com uma extensa programação cultural, esportiva e comunitária. Ao todo, são cerca de 30 eventos oficiais preparados para marcar a data e reforçar a identidade da cidade, conhecida pelo espírito comunitário e pela forte presença de comércio local.

Fundado em 1969, o Guará nasceu a partir de mutirões organizados para abrigar trabalhadores da construção de Brasília e, ao longo das décadas, consolidou-se como um dos principais redutos de classe média do DF, com mais de 120 mil habitantes e localização estratégica próxima ao Plano Piloto.

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O dia de comemorações começou animado. Tendo início às 8h, o desfile cívico com corte do bolo ocupou a frente da administração regional. A programação do aniversário inclui os tradicionais eventos como a apresentação da Orquestra Sinfônica e a sessão solene na Câmara Legislativa. Os eventos de aniversário também se estendem a feiras, festivais musicais, atividades esportivas, ações de cidadania e inaugurações de espaços públicos, como a Praça do Centro Comunal. Entre elas, a tão esperada reinauguração da Casa da Cultura.

Aos 57 anos, o Guará chega ao aniversário em um cenário de transformação. O crescimento urbano, a valorização da região e os investimentos em infraestrutura colocam novos desafios para o planejamento da cidade, especialmente em áreas como mobilidade e serviços públicos.

As celebrações do aniversário não se limitam a esta terça, tendo eventos e comemorações programadas até junho. Entre os eventos, a exposição fotográfica O silêncio das coisas simples, que acontece junto à apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional na próxima sexta-feira (8/5).

Programação completa:

5/5 (terça-feira)

Desfile cívico e corte de bolo

Horário: a partir das 8h

Local: Em frente à Administração do Guará





6/5 (quarta-feira)

Feira livre especial

Horário: 16h

Local: Praça da Moda





Noite Especial Buteco do Toinzinho

Horário: 20h

Local: Praça da QE 14





8/5 (sexta-feira)

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Horário: 19h

Local: Auditório da administração





Feira de Orquídeas

Data: 8 a 10/5

Horário: 8h às 18h

Local: Casa da Cultura





Guará em Festa com Porks

Horário: 19h30

Local: QE 40

Dia 8/5: show com Carlos Júnior, o homem banda

Dia 9/5: apresentação de Wagner Gamma & Quarteto Reggae Jazz Band





Exposição O Silêncio das Coisas Simples

Horário: 19h às 21h

Local: Casa da Cultura





9/5 (sábado)

Carna Rock

Horário: 15h à 0h

Local: Teatro de Arena





FeirARTE

Horário: 9h às 17h

Local: QI 02





Comemoração dos 50 anos do Grupo Escoteiro João XXIII

Horário: 18h à 1h

Local: Salão de Múltiplas Funções





Missa de Ação de Graças

Horário: 19h30

Local: QE 40





11/5 (segunda-feira)

Olhar Cidadão

Horário: 8h às 17h

Local: Estação Metrô Guará





Culto de Aniversário

Horário: 19h30

Local: Praça do Arerê





14/5 (quinta-feira)

Inauguração da Praça Centro Comunal

Horário: 19h

Local: QE 26





15/5 (sexta-feira)

Movimento Céu na Terra

Horário: 20h

Local: Teatro de Arena





16/5 (sábado)

1º Encontro Master de Futevôlei

Horário: 9h

Local: Praça da Bandeira





Diretoria do Samba

Horário: 14h às 22h

Local: Estacionamento do Cave





Sambanejo de Aniversário

Horário: a partir das 16h

Local: Praça do Arerê





Feira e lazer no Lúcio Costa

Horário: 16h às 22h





17/5 (domingo)

Show “Uma Noite das Estrelas”

Horário: 9h às 23h

Local: Casa da Cultura





23/5 (sábado)

Reinauguração da Casa da Cultura

Horário: 10h





Ação Popular

Horário: 9h às 17h

Local: QE 38





24/5 (domingo)

Passeio Ciclístico e Bicicross

Horário: 8h

Local: Administração do Guará





Torneio de Futebol Guará 57 anos

Horário: 10h

Local: Arena Guaraense





26/5 (terça-feira)

Palestra sobre Reforma Tributária

Horário: 8h30

Local: Auditório da administração





28/5 (quinta-feira)

Sessão solene da Câmara Legislativa

Horário: 19h





Aquarela Guaraense

Horário: 18h

Local: Administração





29/5 (sexta-feira)

Bebe Blue e Come Jazz

Horário: 18h

Local: QE 20





31/5 (domingo)

Rua de Lazer – Edição Especial

Horário: 6h às 16h

Local: Avenida Central do Guará II





3 a 5/6

Festival Expomix Brasil

Horário: a partir das 18h

Local: Cave