Juninho: novo macaco-aranha do Zoo de Brasília chega para encontrar um amor

Macaco prego Juninho irá se encontrar com uma parceira após período de quarentena - (crédito: Divulgação/Zoológico de Brasília)

O Zoológico de Brasília recebeu um novo morador. Juninho, o macaco-aranha-de-cara-preta Ateles chamek chegou a Brasília em uma ação coordenada com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Juninho nasceu no Zoológico Municipal Quinzinho de Barros, em Sorocaba (SP). Agora, ele passa a integrar o plantel dos primatas do Zoológico de Brasília com a missão de contribuir para a reprodução e preservação da espécie, classificado como “em perigo” pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

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Depois de sua chegada, na última segunda-feira (4/5), ele passará por um período de quarentena. Após isso, ele será apresentado a uma fêmea. O período de quarentena é importante para que a equipe responsável observe como Juninho está se adaptando ao ambiente, e faz parte do protocolo padrão dos zoológicos.

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O diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, destacou que a chegada do novo animal representa um passo para o fortalecimento de programas de conservação desenvolvidos no espaço. “O Zoológico de Brasília não atua apenas como espaço de visitação, mas como um centro técnico voltado à proteção da biodiversidade. Cada animal que chega aqui representa uma oportunidade real de preservar espécies que enfrentam sérios riscos na natureza”, afirmou.