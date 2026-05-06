Regularização do título de eleitor no DF tem prazo até esta quarta (6/5)

A regularização do título é necessária para a participação nas eleições, que acontecem neste ano, em outubro. - (crédito: Foto: Divulgação/Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Por Gabriela Cidade*—Cidadãos do Distrito Federal que estão com o título de eleitor cancelado ou sem biometria cadastrada têm até esta quarta-feira (6/5) para regularizar o documento. O eleitor pode realizar a regularização pela internet, no Autoatendimento Eleitoral do TRE, ou pessoalmente, na Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal da Justiça Eleitoral, localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

De acordo com dados do TRE-DF, cerca de 130 mil eleitores não possuem biometria cadastrada e 270 estão com o título cancelado. A regularização do título é necessária para a participação nas eleições, que acontecem neste ano, em outubro. Faltam 151 dias para as eleições, e, nas urnas, os eleitores votarão para:

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Deputado Federal

Deputado estadual (ou distrital, no Distrito Federal)

Senador

Governador e vice - governador

Presidente e vice- presidente da República

No final do prazo, o cadastro fechará e não será possível alterar a situação eleitoral, impedindo que o cidadão vote nas eleições deste ano. Além disso, com o título irregular, não é possível realizar a matrícula em universidades públicas, emitir passaporte e tomar posse em cargos públicos.