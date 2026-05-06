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Regularização do título de eleitor no DF tem prazo até esta quarta (6/5)

O prazo para regularizar o título de eleitor no DF termina nesta quarta (6/5). Processo pode ser feito pela internet ou na Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal da Justiça Eleitoral (TRE-DF)

A regularização do título é necessária para a participação nas eleições, que acontecem neste ano, em outubro. - (crédito: Foto: Divulgação/Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)
A regularização do título é necessária para a participação nas eleições, que acontecem neste ano, em outubro. - (crédito: Foto: Divulgação/Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

Por Gabriela Cidade*—Cidadãos do Distrito Federal que estão com o título de eleitor cancelado ou sem biometria cadastrada têm até esta quarta-feira (6/5) para regularizar o documento. O eleitor pode realizar a regularização pela internet, no Autoatendimento Eleitoral do TRE, ou pessoalmente, na Central de Atendimento ao Eleitor do Tribunal da Justiça Eleitoral, localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG). 

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De acordo com dados do TRE-DF, cerca de 130 mil eleitores não possuem biometria cadastrada e 270 estão com o título cancelado. A regularização do título é necessária para a participação nas eleições, que acontecem neste ano, em outubro. Faltam 151 dias para as eleições, e, nas urnas, os eleitores votarão para: 

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No final do prazo, o cadastro fechará e não será possível alterar a situação eleitoral, impedindo que o cidadão vote nas eleições deste ano. Além disso, com o título irregular, não é possível realizar a matrícula em universidades públicas, emitir passaporte e tomar posse em cargos públicos. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/05/2026 12:47
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