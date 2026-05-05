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ELEIÇÕES 2026

Evento de marketing político debate campanhas nas eleições de 2026

Programação conta com cientistas políticos, jornalistas e especialistas e campanhas eleitorais renomados

Além do acesso à programação, os inscritos ganham o livro Debates Eleitorais – Prepare-se ou Morra. - (crédito: Jakub ?erdzicki/Unsplash)
Além do acesso à programação, os inscritos ganham o livro Debates Eleitorais – Prepare-se ou Morra. - (crédito: Jakub ?erdzicki/Unsplash)

Profissionais da comunicação e marketing político se reúnem em São Paulo em evento que discute os horizontes das campanhas eleitorais nas eleições de 2026. A programação do Marketing 360 Eleições 2026 - SP conta com 26 palestras e quatro mesas temáticas que ocorrem na quinta (7/5) e na sexta-feira (8/5) no auditório da Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo (AFRESP). 

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Interessados podem adquirir o ingresso do evento pelo Sympla, no valor de R$ 360. Além do acesso à programação, os inscritos ganham o livro Debates Eleitorais – Prepare-se ou Morra. A obra conta com nomes como Rodrigo Mendes, consultor e um dos organizadores do evento, e do doutor em ciência política e estrategista eleitoral Leonardo Lamounier. 

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Entre os temas discutidos, estão a importância da presença feminina nas campanhas e o avanço da inteligência artificial. 

Participam ainda nome como o jornalista Fernando Mitre, da Band, e o publicitário Paulo de Tarso Santos, marketeiro de figuras como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, além de criador do slogan “Lula lá”. 

O encontro é promovido pelos consultores políticos Juarez Guedes, Rodrigo Mendes e João Henrique Faria, com o apoio institucional do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP).

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Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 05/05/2026 13:11
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