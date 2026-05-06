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Violência

Funcionário de oficina mata patrão a golpes de faca e roda de carro no SOF Norte

Imagens do circuito interno de TV do estabelecimento mostram o momento do ataque. Primeiro, o homem golpeia a vítima mais de 10 vezes com uma faca na altura do rosto e pescoço. E segue com o ataque mesmo após a vítima ter caído no chão

Funcionário de oficina mecânica golpeou patrão com uma e depois o acertou com um pneu - (crédito: Material cedido ao Correio)
Funcionário de oficina mecânica golpeou patrão com uma e depois o acertou com um pneu - (crédito: Material cedido ao Correio)

Flávio Cruz, dono de uma oficina mecânica no Setor de Oficinas (SOF) Norte, foi brutalmente assassinado por um funcionário. Imagens do circuito interno de TV do estabelecimento registraram o momento do ataque. Veja:

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Primeiro, o funcionário, que ainda não teve o nome divulgado, golpeia a vítima mais de 10 vezes com uma faca na altura do rosto e do pescoço. E segue com a agressão mesmo após Flávio cair no chão. Em um certo momento é possível ver quando o autor derrama um líquido sobre o corpo de Flávio. 

Testemunhas relataram ao Correio que, após o crime, o suspeito deixou a oficina, caminhou até um bar nas proximidades, pediu uma água e um cigarro. Ainda segundo relatos, ele aparentava estar transtornado.

O Correio apurou que o autor do crime trabalhava no local como ajudante havia apenas 8 dias. Ele seria sobrinho de um funcionário de Flávio. 

Choque

Em choque, o irmão da vítima, Leonardo Cruz acompanhou de perto o trabalho dos peritos. Ele contou que pouco antes do crime, havia deixado o irmão na oficina. “A gente foi em Alexânia (GO) buscar umas peças”, resumiu. 

O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Peritos da Polícia Civil passaram boa parte da tarde na oficina fazendo a perícia. O veículo do Instituto de Medicina Legal (IML) chegou por volta das 16h para recolher o corpo. 

A motivação para a brutalidade ainda não foi esclarecida.


Saiba Mais

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.

Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Adriana Bernardes e Beatriz Mascarenhas*
postado em 06/05/2026 15:05 / atualizado em 06/05/2026 16:16
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