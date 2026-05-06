Funcionário de oficina mata patrão a golpes de faca e roda de carro no SOF Norte

Flávio Cruz, dono de uma oficina mecânica no Setor de Oficinas (SOF) Norte, foi brutalmente assassinado por um funcionário. Imagens do circuito interno de TV do estabelecimento registraram o momento do ataque. Veja:
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Primeiro, o funcionário, que ainda não teve o nome divulgado, golpeia a vítima mais de 10 vezes com uma faca na altura do rosto e do pescoço. E segue com a agressão mesmo após Flávio cair no chão. Em um certo momento é possível ver quando o autor derrama um líquido sobre o corpo de Flávio.
Testemunhas relataram ao Correio que, após o crime, o suspeito deixou a oficina, caminhou até um bar nas proximidades, pediu uma água e um cigarro. Ainda segundo relatos, ele aparentava estar transtornado.
O Correio apurou que o autor do crime trabalhava no local como ajudante havia apenas 8 dias. Ele seria sobrinho de um funcionário de Flávio.
Choque
Em choque, o irmão da vítima, Leonardo Cruz acompanhou de perto o trabalho dos peritos. Ele contou que pouco antes do crime, havia deixado o irmão na oficina. “A gente foi em Alexânia (GO) buscar umas peças”, resumiu.
O autor foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal e levado para a 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Peritos da Polícia Civil passaram boa parte da tarde na oficina fazendo a perícia. O veículo do Instituto de Medicina Legal (IML) chegou por volta das 16h para recolher o corpo.
A motivação para a brutalidade ainda não foi esclarecida.
Saiba Mais
Adriana BernardesCoordenadora de produção
Concluiu o curso de comunicação social em 1999. Atua no jornal Correio Braziliense desde 2005 e, atualmente, ocupa o cargo de coordenadora de produção.