PMDF apreende 300kg de drogas em três horas no DF e Entorno

A quantidade de drogas apreendidas pela pm chegou ao montante de 300kg - (crédito: Polícia Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Em operações realizadas na Epia, em Arniqueira e no Novo Gama (GO), a Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu cerca de 300kg em drogas no período de três horas, totalizando um prejuízo que supera mais de meio milhão em reais ao tráfico organizado. Centenas de quilos de maconha, além de cocaína e skank (droga capaz de causar alucinações e alta dependência nos usuários), fazem parte do montante apreendido.

Nas proximidades da região do Park Way, os policiais prenderam um homem de 31 anos pelo porte de 167kg de maconha. Em uma blitz realizada na madrugada desta quarta-feira (6/5), na DF-003, altura da Epia, os policiais interceptaram um veículo suspeito. Inicialmente, o criminoso alegou estar carregando cinco caixas de roupas em seu carro. Entretanto, o forte odor denunciou o contrário. Nas caixas, havia mais de 160 tabletes do entorpecente, que o autor confessou estar transportando para receber R$ 2 mil.

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Em Lunabel, bairro do Novo Gama, dois homens foram presos com 132kg de maconha, além de duas balanças de precisão e três aparelhos celulares — objetos que indicam uma estrutura voltada para a comercialização de drogas. No total, estima-se que o valor relacionado à quantidade de entorpecentes possa chegar a R$ 400 mil.

Já em Arniqueira, a polícia desmantelou um esquema de tráfico envolvendo skank - espécie de maconha com altíssimo teor de THC, variando entre 14% a 30% de concentração. A droga possui altos riscos para problemas neurocognitivos, confusão mental e alterações comportamentais graves. Durante a abordagem, os militares encontraram oito porções e um tablete de cocaína, além de duas porções de skunk.

Além dos entorpecentes, os homens tinham duas balanças de precisão, o que fortalece os indícios de que o porte estaria relacionado à venda de drogas na região. Somente nesse caso, o prejuízo ao crime organizado foi estimado pela polícia em R$ 100 mil, considerando as drogas e os materiais encontrados.