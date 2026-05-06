Suspeito de matar dono de oficina disse à PM que foi motivado por vingança

Oficina onde ocorreu o assassinato do proprietário no SOF Norte - (crédito: Beatriz Mascarenhas/ CB/ D.A Press)

O funcionário de uma oficina mecânica que matou o próprio patrão a facadas, no fim da manhã desta quarta-feira (6/5), relatou à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que cometeu o crime por vingança. Ele foi preso em flagrante por policiais do 3º Batalhão da Polícia Militar minutos após o crime. O autor é Eduardo Jesus Rodrigues, 24 anos.

A loja onde o crime ocorreu fica no Setor de Oficinas Norte (SOF Norte). A vítima, Flávio Cruz Barbosa, 49, morreu na hora. Flávio era o dono do estabelecimento.

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De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), Eduardo tem antecedentes criminais por porte de arma branca e tráfico de drogas. Ele é natural de Luziânia (GO), mas morava em Taguatinga.

Segundo o advogado e amigo da vítima, Manoel Jorge Ribeiro, o suspeito é sobrinho de outro prestador de serviços — o tio teria o levado para ser ajudante. "Nenhum dos dois eram funcionários fixos. Flávio não trabalhava dessa maneira", descreveu o advogado. Não há detalhes sobre o que teria motivado a vingança alegada pelo autor do crime.