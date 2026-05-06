Investigado por fraude em apostas movimentou R$ 1 milhão em um ano

Dos nove alvos, três são influenciadores digitais - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em um ano, o influenciador Roberth Lucas e a esposa movimentaram R$ 1 milhão em plataformas fraudulentas de apostas virtuais, o chamado “jogo do Tigrinho”. O casal e mais sete pessoas foram alvos de uma operação deflagrada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) nesta quarta-feira (6/5).

Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª DP, os investigados integravam um grupo fechado voltado à mecanismos de mascaramento de IPs (endereço numérico único que identifica dispositivos, como computadores, celulares e roteadores) em uma rede e criação de contas “demos” (de demonstração). “O dinheiro investido pelas vítimas caíam direto na conta do grupo criminoso. A aposta era só uma ilusão”, afirmou.

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Dos nove alvos, três são influenciadores digitais. Entre eles, apontam as investigações, não havia hierarquia definida. Alguns proviam de mais conhecimento tecnológico para a criação de links fraudulentos.

Montante

A PCDF pediu à Justiça o bloqueio de R$ 11 milhões ligados ao grupo. O dinheiro era dissimulado na conta de terceiros e de empresas que atuavam como laranjas.

Na operação desta quarta-feira, a polícia apreendeu celulares, computadores e tablets. Os objetos serão enviados para perícia. “A investigação continua. Estamos na base ainda”, disse delegado.