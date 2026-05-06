InícioCidades DF
Apostas

Investigado por fraude em apostas movimentou R$ 1 milhão em um ano

A PCDF pediu à Justiça o bloqueio de R$ 11 milhões ligados ao grupo do qual o suspeito fazia parte

Dos nove alvos, três são influenciadores digitais - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Dos nove alvos, três são influenciadores digitais - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em um ano, o influenciador Roberth Lucas e a esposa movimentaram R$ 1 milhão em plataformas fraudulentas de apostas virtuais, o chamado “jogo do Tigrinho”. O casal e mais sete pessoas foram alvos de uma operação deflagrada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) nesta quarta-feira (6/5).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo o delegado Fernando Cocito, chefe da 18ª DP, os investigados integravam um grupo fechado voltado à mecanismos de mascaramento de IPs (endereço numérico único que identifica dispositivos, como computadores, celulares e roteadores) em uma rede e criação de contas “demos” (de demonstração). “O dinheiro investido pelas vítimas caíam direto na conta do grupo criminoso. A aposta era só uma ilusão”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Dos nove alvos, três são influenciadores digitais. Entre eles, apontam as investigações, não havia hierarquia definida. Alguns proviam de mais conhecimento tecnológico para a criação de links fraudulentos.

Montante

A PCDF pediu à Justiça o bloqueio de R$ 11 milhões ligados ao grupo. O dinheiro era dissimulado na conta de terceiros e de empresas que atuavam como laranjas.

Na operação desta quarta-feira, a polícia apreendeu celulares, computadores e tablets. Os objetos serão enviados para perícia. “A investigação continua. Estamos na base ainda”, disse delegado.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 06/05/2026 16:36
SIGA
x