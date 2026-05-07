Empresário morto por ajudante será sepultado em Sobradinho nesta sexta (8/5)

O empresário Flávio Cruz Barbosa foi enterrado na tarde desta quinta-feira (7/5), no cemitério de Sobradinho - (crédito: Material cedido ao Correio)

A família e amigos do empresário Flávio Cruz Barbosa, 49 anos, estarão prestando as últimas homenagens a ele na tarde desta sexta-feira (8/5), no Cemitério Campo da Esperança, de Sobradinho. Flávio foi vítima de um assassinato brutal dentro da própria oficina, no Setor de Oficinas Norte (SOF-Norte).

O velório acontecerá na quinta capela ecumênica, às 13h30. Descrito como um homem tranquilo e gentil pelos amigos e conhecidos, Flávio faleceu após ser atacado por um ajudante do seu funcionário, na manhã de quarta-feira (6/5). O empresário deixa um filho de 7 anos.

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Segundo seu amigo e advogado, Manoel Jorge Ribeiro, Flávio deixa para de trabalho excepcional e perfeccionista, além da memória de um homem divertido e querido.



Para a sobrinha Caroline Leslye, 28 anos, a principal marca deixada pelo tio, é o cuidado com o filho de 7 anos. Segundo ela, toda a vida de Flávio girava em torno da criança. “Ele era um paizão, muito presente. Tudo que ele construiu não foi pra ele, foi para o filho. Esse é o legado que ele deixa”, afirmou.

Caroline disse, ainda, que acompanhou de perto momentos importantes da vida do tio, como o nascimento do garotinho. A relação próxima fez com que Flávio fosse visto como uma figura central entre os parentes. “Ele ensinou a gente a dirigir, era aquele tiozão mesmo, muito presente na vida de todo mundo”, disse Carolina.