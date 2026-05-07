Golpe de extorsão utilizava anúncios falsos de garotas de programa

Dois homens foram presos em operação da Polícia Civil (PCDF) que investiga esquema de golpes on-line, que utiliza anúncios falsos de garota de programa. As vítimas que procuravam pelos serviços, acreditavam estar falando com uma profissional do sexo de verdade. No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Porto Alegre/RS.

Os criminosos conversavam com os interessados e, posteriormente, passavam a ameaçá-los para que realizassem transferências bancárias. Entre os conteúdos enviados para intimidar as vítimas havia vídeos com armas, ameaças de morte, e mensagens dizendo que eles faziam parte de uma facção criminosa.

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A ideia era assustar e convencer a vítima de que ela estava “devendo” dinheiro ou que tinha causado algum problema com a suposta garota. Depois eram exigidos pagamentos por meio de coerção violenta. As investigações foram realizadas por meio da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), em parceria com a polícia do Rio Grande do Sul, na operação "Falso Cafetão".



Os suspeitos, presos em Porto Alegre, seguem detidos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.