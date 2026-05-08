Receita do DF apreende 27 toneladas de carne sem nota fiscal

Receita do DF apreende 27 toneladas de carne, além de milhares de outros produtos, como leite condensado e cama box - (crédito: Secretaria de Economia)

A Secretaria de Economia do Distrito Federal intensificou, entre os dias 4 e 8 de maio, ações de fiscalização em rodovias, transportadoras, aeroporto e no Setor de Transporte Rodoviário de Cargas para combater a sonegação fiscal e irregularidades no transporte de mercadorias. As operações resultaram na retenção de produtos avaliados em mais de R$ 3 milhões e na geração de aproximadamente R$ 1,3 milhão em créditos tributários, entre impostos e multas.

As abordagens ocorreram em pontos estratégicos, como as BRs 020 e 060, além de centros de distribuição e áreas de carga. De acordo com a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia, diversas mercadorias não tinham nota fiscal ou apresentavam documentação considerada inidônea.

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Um dos principais flagrantes ocorreu na BR-020, onde auditores fiscais apreenderam uma carreta transportando 27 toneladas de carne bovina. A carga estava acompanhada de nota fiscal irregular, o que levou à autuação com crédito tributário superior a R$ 315 mil. Na mesma rodovia, também foram retidas 81 mil unidades de leite condensado e mais de 32 toneladas de plumas de algodão.

Já na BR-060, equipes da Receita do DF interceptaram caminhões carregados com 116 mil latas de cerveja, 97 mil litros de etanol hidratado e uma carreta transportando 63 toneladas de milho a granel sem documentação fiscal. Além disso, 15 toneladas de materiais de construção foram apreendidas por transporte irregular.

As fiscalizações também alcançaram o Setor de Transporte Rodoviário de Cargas, onde foram encontrados 3 mil projéteis balísticos e mais de 10 mil cuecas boxer com pendências fiscais. No Park Way, auditores autuaram cargas de portas, janelas, esquadrias de alumínio, colchões e camas box por ausência de documentação tributária.

O coordenador de Fiscalização da Secretaria de Economia, Silvino Nogueira, afirmou que a operação teve resultado expressivo no combate às irregularidades fiscais. “Essa operação foi bem sucedida porque teve uma base de cálculo total em torno de R$ 2,9 milhões. Reiteramos nosso compromisso de proteger o mercado interno do DF de contribuintes que tentam entrar no território com notas fiscais inidôneas ou sem nota fiscal, praticando sonegação”, destacou.