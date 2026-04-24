Homem é preso com carga de sólidos inflamáveis no Gama

Um homem foi preso em flagrante, no Gama, transportando uma carga de sólidos inflamáveis sem autorização legal. O motorista declarou que havia sido contratado apenas para realizar a entrega até Goianésia (GO) e que desconhecia a legislação referente ao transporte do material.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário, com apoio do Tático Operacional Rodoviário (TOR), em um ponto de bloqueio montado próximo à divisa entre o Distrito Federal e Goiás.

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A princípio, a carga foi tratada como sendo de explosivos. Porém, de acordo com a perícia feita na 20ª Delegacia de Polícia (Gama), para onde o material foi encaminhado, os itens, na verdade, tratam-se de sólidos inflamáveis. "São produtos classificados como perigosos. A prisão se deu em razão do transporte em desacordo com regulamentação", afirmou o delegado Paulo Fortini.

Nas imagens divulgadas pela Polícia Militar (PMDF), o que aparecem são caixas de Rompex, um "sólido químico não explosivo projetado para fragmentação controlada de rochas", de acordo com a fabricante, de mesmo nome.

Foram apreendidos aproximadamente 1,8 mil acionadores, 240 sólidos do tipo CA IV L (42cm/0,240kg); 280 do tipo CA III (29,5cm/0,165kg); 480 do tipo CA II (20,5cm/0,105kg); e 800 do tipo CA I (13cm/0,06kg). A perícia ainda vai apontar a capacidade lesiva do produto.

Aos policiais, o condutor afirmou ter saído do interior de Minas Gerais e enfatizou desconhecer a natureza exata da carga. O suspeito alegou ter pegado o “bico” por necessidade financeira. O homem foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama) e permanece à disposição da Justiça para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Esta matéria foi atualizada às 17h, pois, anteriormente, tratava a carga como sendo de explosivos, seguindo informações compartilhadas pela PMDF.



