Homem é preso em flagrante por descarte irregular de resíduos em Águas Claras

Um homem foi preso em flagrante por crime ambiental em Águas Claras. O suspeito foi flagrado enquanto realizava o descarte irregular de resíduos de um caminhão limpa-fossa em uma área não autorizada, no Conjunto 15 da Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).

A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Grupo Tático Ambiental (GTA), nesta sexta-feira (8/5), por volta das 18h30. Os militares chegaram ao local após receber informações do serviço de inteligência sobre possíveis atividades ilícitas na região.

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Segundo a corporação, os policiais encontraram o caminhão no momento em que os resíduos eram despejados de forma irregular. Durante a abordagem, o motorista admitiu que não possuía autorização legal para realizar o descarte naquele ponto.

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De acordo com a PMDF, a conduta configura crime ambiental previsto no artigo 54, parágrafo 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que trata de situações de poluição capazes de causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente.

O suspeito foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde a ocorrência foi registrada. O homem ficou à disposição da justiça para as medidas cabíveis.