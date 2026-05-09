Incêndio destrói casa em Samambaia e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio destruiu uma residência, na QR 827, conjunto 12, em Samambaia. Apesar da intensidade das chamas e da destruição provocada pelo fogo, não houve registro de vítimas no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado nesta quinta-feira (8/5), às 22h23, para atender a ocorrência. Os socorristas mobilizaram cinco viaturas de socorro para o atendimento.

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Quando chegaram ao endereço, os bombeiros encontraram a residência completamente tomada pelas chamas. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao incêndio, com o uso de linhas de mangueira e o gerenciamento dos riscos para evitar que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.

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Após a rápida atuação dos militares, o incêndio foi controlado e não atingiu áreas próximas. Segundo o CBMDF, houve apenas danos materiais.

A Polícia Militar do Distrito Federal acompanhou a ocorrência no local, enquanto a Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada para investigar as possíveis causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.