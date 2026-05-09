Casa é atingida por incêndio em Ceilândia

Uma casa foi atingida por um incêndio na QNN 19, em Ceilândia Norte, no início da tarde deste sábado (9/5). A ocorrência mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMF).
Ao chegarem ao local, por volta de 12h, as equipes encontraram um lote com uma das três casas em chamas. Os militares realizaram uma manobra conhecida como “linha de mangueiras”, utilizando uma mistura de água e espuma para controlar as chamas.
O incêndio foi rapidamente controlado pela equipe. Somente o dono da casa, um homem de 54 anos, foi encontrado na residência. Ele não ficou ferido e foi transportado para o hospital, consciente e orientado, por ter inalado fumaça.
Os bombeiros informaram que o homem recusou a perícia, para determinar as causas do incêndio.