Casa é atingida por incêndio em Ceilândia

Apesar do susto, o morador não ficou ferido. Ele foi encaminhado ao hospital, consciente e orientado, apenas por ter inalado fumaça

As chamas foram controladas rapidamente. Ninguém ficou ferido - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Uma casa foi atingida por um incêndio na QNN 19, em Ceilândia Norte, no início da tarde deste sábado (9/5). A ocorrência mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMF).

Ao chegarem ao local, por volta de 12h, as equipes encontraram um lote com uma das três casas em chamas. Os militares realizaram uma manobra conhecida como “linha de mangueiras”, utilizando uma mistura de água e espuma para controlar as chamas. 

O incêndio foi rapidamente controlado pela equipe. Somente o dono da casa, um homem de 54 anos, foi encontrado na residência. Ele não ficou ferido e foi transportado para o hospital, consciente e orientado, por ter inalado fumaça.

Os bombeiros informaram que o homem recusou a perícia, para determinar as causas do incêndio.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

postado em 09/05/2026 15:33
